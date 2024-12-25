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▲目前台北101觀景台「夢想高飛」特展，除了展出大谷翔平50轟紀念球外，即起更加入萬眾矚目的朱育賢再見雙殺手套。（ 圖／記者吳翊緁攝）

女星賈永婕任職台北101董事長後，頻繁捲入風波，近日遭批評公器私用、搶先台北101粉專在個人專頁公開跨年煙火影片等，多次被推到風口浪尖，不過今（25）日賈永婕正面回應「不覺得委屈」，更舉例台北市長蔣萬安，若是想要宣佈什麼事，也會發在蔣萬安市長的粉專，且台北101煙火是很開心的事情，不希望太過嚴肅，重要的是讓台北101跨年煙火聲量大、流量大。台北101跨年煙火受到海內外民眾關注，而往年會在記者會上公開的煙火預覽影片，賈永婕搶先在台北101官方粉專發布前，於個人的粉專搶先公佈，遭外界質疑是否公器私用。賈永婕今（25）日出席台北101觀景台「夢想高飛」特展，也樂觀回應遭到外界質疑「不會覺得委屈，要有抗壓性，堅持下去」。針對台北101跨年煙火預告，會先發布在個人臉書，她坦承「這是我的意思，我沒想這麼多就走了」。更舉例台北市長蔣萬安，若是想要宣布什麼事情，也會發在蔣萬安市長的粉專，尤其煙火是一個很開心的事情，不是很嚴肅，目的是希望聲量大、流量大，希望透過自己粉專強力的曝光，讓民眾都到信義區來觀看台北101的煙火。未來若是對台北101好的，就會維持自己的發言作風。她也預告，明天會在官方YouTube發布台北101煙火的音軌檔案（配樂），讓沒有到信義區的民眾，就算遠遠的觀看台北101煙火，可以一邊播放音樂一邊看煙火，「我們的音樂真的做得很好，如果只在101現場播放很可惜，讓民眾下載，在家或在任何地方看跨年煙火，都可以搭配音樂」。目前台北101觀景台「夢想高飛」特展，除了展出大谷翔平50轟紀念球外，即起更加入萬眾矚目的朱育賢再見雙殺手套。此次12強比賽的關鍵時刻，朱育賢憑藉敏捷的反應和穩健的防守完成再見雙殺，對於中華隊的獲勝具有關鍵意義，因此再見雙殺手套的展出為「夢想高飛」特展增添一大亮點，也是送給民眾的一份聖誕禮物。