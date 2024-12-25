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台中市今年3月爆發警察進入校園，將小學生帶到派出所製作筆錄的爭議，事後兩名警察各被記一支申戒，但校方調查後認定老師係正當行使權利，後續因議員質詢引發連串爭議、市長盧秀燕慘遭炎上，該校校長因此自請處分。教育局今天表示，日前召開校長考核小組會議，決議予以懲處，校長記申戒二次。台中市某國小今年3月間體育課爆發師生衝突，小六生拿樂樂球棒攻擊體育老師，隔日老師認為學生道歉沒誠意，打電話到派出所報案，接著兩名員警開警車進入校園，並將學生帶到派出所製作筆錄、移送少年法庭。市議員李中12月2日在議會提出質詢，大罵該校師長、警方沒法律常識，「是把警察當虎姑婆嗎？」市長盧秀燕答詢時怒指老師做出錯誤教育示範，自此引發軒然大波，臉書慘遭炎上，該事件自此失焦。事發當時不在場的校長，事後自請處分，表示願概括承受一切行政責任。教育局今（25）日表示，該校長督辦學校處理學生事務、親師溝通，對於警察人員入校之敏感度、積極維護學生權益與校園安全等事項，未立即通知學生家長並制止警察帶離學生，致讓學生權益受損，深切檢討處理業務過程失當，於12月初自請處分，日前召開校長考核小組會議，決議予以懲處，記申戒二次。至於兩名警察，警察局長李文章表示，法令有明文規範，警方也有SOP，同仁對法令認知不足，沒考慮到學校是特殊場域，把校園衝突當作一般刑事案件處理，不僅沒第一時間通知家長，更不該直接將學生帶走，兩名第一線員警處置欠妥，事後各記申戒一次。