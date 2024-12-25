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立法院院會於本月20日，表決《財劃法》修正案，民眾黨立委黃國昌爆料，指稱民進黨立委許智傑晚間跟新潮流大老、民進黨前秘書長吳乃仁聚會，未參加表決投票，導致國民黨版本的財劃法修正案，獲國民黨立委人數優勢表決通過。許智傑今（25）日帶著女兒一起到台北地方法院，按鈴控告黃國昌誹謗及妨害名譽。許智傑女兒許馨說，今天是爸爸生日，但自己實在講不出「生日快樂」。不過，親藍粉專拿出選舉指出，許智傑的生日是1月5日，驚呼「穿越時空過生日？」陪同父親許智傑一起來提告的許馨受訪時一度哽咽說，「因為我想到今天是爸爸的生日，但我實在對他說不出生日快樂這種話，我只是想跟他說「望你順遂」。許馨還說「我想大家每次生日的時候，都會祝福生日快樂，甚至今天是聖誕節，應該祝大家聖誕快樂，可是按鈴申告這種東西，一點都不快樂。」不過，親藍粉專「政客爽」質疑許馨的說法指出，「穿越時空過生日？原來今天是2025年1月5號！」許智傑今天跑去提告黃國昌，說他亂講他跑去找吳乃仁，還帶著女兒一起去按鈴提告。許智傑的女兒語帶哽咽的說：「爸爸今天生日一點都不快樂」聖誕節＋行憲紀念日生日滿有趣的，查了一下許智傑的生日，維基百科上面寫1966年1月5日生日，為求謹慎打開今年的選舉公報，發現許智傑的生日也是寫1966年1月5日生日。「政客爽」指出，但說實話不太相信他唬爛，於是拿1966年1月5日去換算成農曆，結果是12月14日生日也不是今天。那麼唯一的可能性，就是穿越了，也就是說許智傑父女有可能是從2025年1月5日穿越到今天，「這簡直是人類史上的重大突破，比見不見吳乃仁更重要好嘛！」