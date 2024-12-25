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▲高雄停水範圍。（圖／自來水公司）

▲鳳山、大寮、小港、林園民眾記得儲水。（圖／NOWnews資料照）

高雄人注意了！台灣自來水公司第7區管理處公告，將在明（26）日上午9點開始舉行「拷潭淨水場停電檢驗」，包含鳳山、大寮、小港、林園等區域將停水10小時左右，完整範圍內影響約22萬戶，受影響的住戶別忘了在聖誕節這天提前儲水。埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠、北門里（鐵路以南）。內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮。桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明（工業用除外）、店鎮（沿海路以東、工業用除外）、二苓（沿海路以東）、大苓（沿海路以東）、坪頂、大坪（舊部落）。全區。林家、中門。孔宅（旭日街一帶）、高松及松山（松美路一帶）、店鎮（紹興街及長興街與江山街一帶）。台灣自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。