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▲邱偲琹（右）已不再是林依晨師妹，和電視圈大佬郭建宏獨子郭方儒熱戀中。（圖／翻攝自郭方儒IG）

▲邱偲琹最近健身有成。（圖／翻攝自邱偲琹IG）

26歲女星邱偲琹曾以《模仿犯》入圍金鐘獎，原本是林依晨師妹，去年底和經紀公司「周子娛樂」解約自立門戶，近來她接受媒體訪問，分享今年下半年沒戲拍，到家裡附近的一間燈飾店打工，順利面試上後，老闆第一時間沒認出她，過一兩個禮拜之後才說有去google她，才發現原來她是演員，還稱讚她談吐超齡。邱偲琹半年前在104人力銀行上投履歷，想趁沒戲拍的空檔找點事做，就收到家裡附近一間燈飾店的面試，主要負責行銷、網站後台的操作還有包貨等等，老闆第一時間沒有認出她，後來才說有上網查了一下，才知道原來她是演員，還誇獎她談吐很超齡，在沒戲拍的時候，時薪190元，一個月還能領到3萬元。邱偲琹的男友是電視圈大佬郭建宏的兒子郭方儒，去年11月底兩人一起出席戲劇記者會，邱偲琹當時說想要27歲結婚，手機還有設定倒數時間的APP，但郭方儒當時才23歲，2年後要結婚似乎不太可能，郭方儒當場潑冷水，「不一定是我啊，2年後的事很難說。」不過2人目前感情穩定，還會一起出國，不避諱在社群平台放閃。