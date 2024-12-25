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Uber Eats今年5月宣布要併購foodpanda台灣外送事業，但今（25）日傳出公平會決議不予通過。全國外送產業工會發言人蘇柏豪接受媒體採訪時表示，工會樂見其成，感謝公平會從善如流，也希望盡速制訂專法，歸管外送產業各面向。蘇柏豪表示，對於公平會決議樂見其成，感謝公平會能夠從善如流，為外送產業未來取得更大利益，因為如果變成獨佔市場，對外送員、商家業者、消費者將形成三輸局面，這也證明外送產業不適合做為獨佔產業。被問及是否擔心foodpanda退出台灣市場，仍造成Uber Eats獨大，蘇柏豪認為，還是要跟公平會卻日，若是私自合併，或是有實質合併效益，應該還是會有相關法規進行開罰。蘇柏豪也強調，應該是要推出可以保送外送產業的專法保障外送員權益，外送平台進入台灣已經10年以上了，但國家卻還沒對這樣的產業進行規管，甚至連主管機關都還未確定，自然而然就會讓國際外送平台恣意而為。