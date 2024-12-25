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英國一名男子喝醉酒後鬧烏龍，買了一個8公尺高的充氣聖誕老人，充氣後比自己住家還高，放在院子裡超醒目，讓老婆白眼翻到天邊，但這無心之失也讓男子住家成為當地小鎮的打卡聖地，每到聖誕節都吸引許多小孩來拍照。根據《BBC》報導，這位男子名叫勞特利奇（Peter Routledge），來自北約克郡（North Yorkshire）波普爾頓村（Poppleton Village），他於2020年聖誕節前夕在網路上買禮物，但當時勞特利奇剛剛參加完聚會已經有些喝醉，結果手滑買回一個充氣後比自己家還高的聖誕老人。超巨大聖誕老人很快就成為村裡的話題，勞特利奇一家於是決定每年聖誕節都把它充氣，帶來人潮並藉此舉行一些像是食物銀行的簡單慈善活動。勞特利奇的老婆表示，這給村裡「帶來了很多快樂」。一位當地居民表示，「這幾年聖誕節我們都會來看看，每當我們開車經過時，孩子們真的非常興奮」。還有一位2022年搬來的鄰居更說，自己買下房子的一個重要因素就是這個超巨聖誕老人，「我和我的丈夫都是聖誕節的忠實粉絲」。