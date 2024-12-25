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▲台北101董事長賈永婕今（25）日透露，老公將在聖誕節於台北101點燈。（圖／賈永婕臉書）

台北101董事長賈永婕日前因老公在台北101外牆點燈「永婕同心」，遭外界批判公器私用，不過今（25）日她出席101「夢想高飛」棒球特展時透露，老公又悄悄點燈，這次會寫上三個孩子的姓名加愛心，並且永婕同心確定會推出IP商品，且有機會在台北101觀景台販售。台北101董事長賈永婕今（25）日透露，老公將在聖誕節於台北101點燈「這次是點我三小孩的名字共6個字，下面再畫一個愛心」，甜蜜透露自己不知道老公要點燈，看到後台資料才知道。至於諮詢時有提到永婕同心要推出IP商品，她也再次強調「我覺得很好，會進行，這也是我的想法，覺得永結同心這個句子，是很美好的句子」，且未來有機會在台北101觀景台販售，若消費者喜歡台北101也會賺錢，不過目前還沒有確切計畫，以及確定推出的時間。據悉，台北101推出「聖誕傳情點燈告白」活動，邀請民眾於12月24、25日兩天，藉由台北101點燈打字屏幕傳遞最真摯的情感與祝福，點燈內容有求婚、告白、偶像應援、周年慶賀、加油集氣，也有對逝去親人的思念，字字句句都令人感動。台北101將「聖誕傳情點燈告白」活動收入的20%捐作公益，款項全數投入「夢想舞台耶誕音樂會」計畫，為偏鄉兒童提供展現藝術才華的舞台，並喚起社會對偏鄉教育發展的關注。