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價格與抽成提高：UberEats結合後可能提高消費者費用及對餐飲店家的抽成比例。 市場進入門檻高：潛在競爭者難以迅速且有效地進入市場，進一步強化其市場壟斷力。 抗衡能力不足：中小型餐飲業者與個別消費者難以透過其他管道避開外送平臺，市場競爭力顯著下降。

▲Uber Eats 合併foodpanda今公平會裁定「不予通過」。（圖／Uber Eats 提供）

Uber Eats今年5月投下了震撼彈，宣布併購foodpanda台灣外送事業，引發各界熱議。今（25）日則出現變數，公平會做出決議「因此案競爭疑慮太大，決定不予通過結合案。」宣告台灣外送依舊維持兩大平台。公平會副主委陳志民表示，合併案吸引高度關注，兩家結合後，市佔高達90％以上，審議決定「結合限制競爭，不利整體經濟利益」。陳志民表示公平會為審慎評估合併案的影響，曾多次召開公聽會，蒐集學者、專家、消保團體、餐飲業者與外送員意見，同時進行市場調查與經濟分析，包括「假設性獨占者檢驗」及「臨界損失分析」。此外，公平會也收到數百份公眾意見及其他相關資料，並要求結合雙方事業到場說明，充分審視各界觀點。公平會指出，UberEats的主要競爭壓力來自foodpanda，結合後將消除此壓力，其他競爭者難以對UberEats形成實質制衡。該結合案可能導致：公平會提到，雖然Uber Eats主張結合將提升「密度經濟」包含，。此外，Uber Eats提出的短期承諾措施無法有效重建或維持競爭狀態，對修復市場競爭傷害幫助有限。針對公平交易委員會決議「禁止此交易案」，Uber Eats回應：「失望」，我們深信此交易能帶給外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者，以及台灣經濟最大利益。從宣布進行此併購計劃迄今，我們與公平會保持良好互動，並且提出多重附帶條件提案，希冀能解決其擔憂。台灣依舊是全球市場中，最高成長且充滿外送商機的佼佼者之一。我們將持續致力對台灣投資並持續帶來創新。：Uber 宣布以 9.5 億美元現金併購德國 Delivery Hero 旗下的 foodpanda 台灣外送事業，預計於 2025 年上半年完成交易，需經主管機關核准。：Uber 向公平交易委員會（公平會）提交完整的併購申報資料，進入審查程序。：公平會宣布，由於此案結合後市場集中度增高，具有限制競爭疑慮，決定延長審議期限。：公平會審議委員會決議，駁回 Uber Eats 與 foodpanda 的台灣併購案，理由是兩家公司為台灣外送產業的兩大龍頭，併購可能限制競爭，因此禁止兩家公司結合。