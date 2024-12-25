我是廣告 請繼續往下閱讀

公平會副主委陳志民今（25）日針對UberEats與foodpanda兩大外送平台結合案，公平會在今日經過第1732會議決議，認為競爭之不利益大於整體經濟利益，無法透過矯正措施來確保維持競爭，故依《公平交易法》第13條第1項規定禁止其結合。陳志民表示，Uber在台灣經營UberEats平台，以及富胖達公司經營foodpanda平台均為連接消費者、店家及外送員三方市場之餐飲外送平台，兩者結合是社會高度矚目案。對於雙方結合之後，可能會造成多大的市占率？陳志民說，這部分個別市占率涉及到營業秘密，但透露加總之後會超過9成以上。依Uber與德商Delivery Hero SE簽訂股份買賣協議，Uber及Uber Portier B.V將收購Delivery Hero SE子公司富胖達公司及帝力佛英雄商城公司全部股份，符合《公平法》第10條第1項第2款及第5款之結合型態。公平會指出，本案影響層面深遠，為審慎評估，公平會舉行多場公聽會，蒐集學者、專家、消保團體、餐飲店家、外送員意見，另也進行市場問卷調查，對消費者、餐飲店家面對價格調漲行為蒐集資訊，以進行競爭法「假設性獨占者檢驗」、「臨界損失分析」等面向經濟分析。這段徵詢期間也收到數百份公眾表達意見，以及其他外送平台、潛在可能競爭事業，各相關主管機關資料及意見，並請參與結合事業到會詳為陳述意見，公平會針對各界意見均予以充分審酌評估。委員會議認為，UberEats與foodpanda結合具有顯著之限制競爭疑慮，因UberEats所受競爭壓力主要來自於foodpanda，結合後將消除此競爭壓力，且其他競爭者對UberEats所能施加競爭壓力有限，結合後UberEats不受競爭束縛，更有誘因提高對消費者之價格及對餐飲業者抽成。潛在競爭者難以及時且充分的進入市場，對UberEats產生競爭壓力。再者，UberEats之交易相對人為個別消費者、中小型餐飲業者，也難以透過餐廳外送或其他直接交易管道「繞過」餐飲外送平台，制衡UberEats的市場力，結合後將更欠缺抗衡力量。UberEats雖主張結合可提高外送網路密度，透過實現「密度經濟」可提高配送效率，以及主張結合可擴大消費者與餐廳接觸範圍，並可為消費者及餐廳節省使用兩個平台的成本；但公平會認為，前述主張難以驗證或於短期內實現，此非必須透過結合達成，且與限制競爭之不利益明顯不成比例。另外，UberEats就結合案提出承諾事項，但經公平會審酌認為均屬於短期暫時性的行為面矯正措施，且難以重建、維持結合前的競爭狀態，與修復結合所造成競爭傷害無關。雖然公平會已禁止結合，但foodpanda會需要與UberEats結合，推測原因與母公司Delivery Hero近期出現財務狀況有關，倘若母公司決定收掉foodpanda在台灣營運，是否可能還是UberEats造成單家獨大？陳志民說，這個後續會密切觀察，因為這部分涉及到企業商業策略，公平會無法介入對方是否撤出或不撤出；撤出之後如果變成過度集中，產生競爭問題，那麼公平會去介入調查。對於決議日期是否有提前，他說明，12月9日時，當時說明要延長審議，最晚可以到3月21日，但是經過公平會討論以及審視相關事證，就決定今天可以做出決議。