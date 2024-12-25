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▲台中市長盧秀燕在就職6周年記者會，祭出3大創新政策。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.25）

台中市長盧秀燕努力助生，今天在施政6周年成果記者會中宣布3項新政策，包括「好孕專車」交通津貼最高補助6,000元、凍卵與凍精補助分別為5萬元與8千元、雙十公車政策延伸到持永久居留證的國際人士，並推出「市民限定乘車碼」，讓市民透過手機即享有便捷的優惠服務。其中5萬元的凍卵補助將是全國最高。台中市長盧秀燕今天（25）日舉行就職6周年記者會，她表示多數競選承諾已經提前兌現，最近4項施政民調奪冠，代表團隊耕耘成績獲得肯定、施政方向正確，自己心存感恩，並引用稻穗彎腰的哲學，強調幸福得來不易，第一名壓力很大，市府不會因目前成就自滿，會更謙卑、繼續播下希望種子，讓台中越來越好。回顧6年來的施政，盧秀燕表示台中已逐步落實繁榮、溫暖、陽光、安全、宜居與希望等6大幸福支柱，展現市府團隊不懈的努力與市民的共同參與。並連續14季蟬聯六都經濟指標第一，吸引台積電、美光等科技大廠落腳，打造世界級的產業聚落。在政策方面，盧秀燕祭出3大創新，一是市府明年將推出專為準媽媽設計的「好孕專車」，每位孕媽咪的交通津貼最高補助6,000元；二是針對因癌症治療損害生育能力的市民，市府提供全國最高金額的凍卵與凍精補助，分別達5萬元與8千元，幫助市民圓夢。三是行之有年的雙十公車優惠政策，明年將延伸至持永久居留證的國際人士，並推出「市民限定乘車碼」，讓市民透過手機即可享有便捷的優惠服務。市府民政局表示，截至11月底，台中市持有永久居留證的國際人士共2,274人，明年起和台中市民一樣，享有雙十公車優惠。目前台灣有6縣市實施凍卵補助，其中桃園、台北、新北皆限罹癌女性，台北市補助3.2萬元最高、新竹市補助3.1萬元次之，但全國僅千餘人申請補助，醫界認為，凍卵費用不低，光是凍卵療程一次就要10至15萬元，後續卵子保存費每年也要繳8千至1萬元不等，若政府願意提高補助金額，較能提升意願。