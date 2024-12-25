我是廣告 請繼續往下閱讀

明（2025）年農曆春節迎接金蛇年到來，保險公司提前發「紅包」助民眾過年關。國泰人壽今（25）日宣布在春節前1/21提前給付生存或滿期保險金，總計5.5萬件保單、金額達17.7億元，保戶可留意銀行帳戶是否有入帳。國泰人壽表示，因應春節連續假期，以金融機構轉帳或信用卡繳交保費的保戶，原本保險費請款時間為1/29，將延至2/3，並提醒應在1/24下午3時30分以前，將足額保費存入扣款帳戶。若以超商、銀行、ATM自行繳費者，則請在繳費期限前完成繳費，若明（2025）年1月應繳件未繳費，則將在明年2/11寄發催繳通知，請保戶留意繳費期限。同時，國泰人壽表示，1/25到2/2為春節連續假期，同步啟動房貸客戶繳息寬限服務，凡應繳日在1/20到1/31間，寬限日延期到2/8，房貸客戶依規定寬限日期繳息，不計延滯息與違約金。不過，應留意預留年後繳納房貸的預算，並注意繳費期限，避免疏忽而須繳付延滯息與違約金。若既有房貸戶有資金運用需求，亦可提前親洽服務中心或透過業務人員申辦增貸。