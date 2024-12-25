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▲教育部次長張廖萬堅在今（25）日參訪臺中市東明國小附幼。（圖／教育部）

教育部次長張廖萬堅在今（25）日參訪台中市東明國小附幼，瞭解該校幼兒園園舍特色並與幼兒互動，張廖次長表示，配合軍公教人員調薪，自114年1月起，公立幼兒園契約進用人員、非營利幼兒園與政府機關(構)委託辦理的職場互助教保服務中心教保服務人員薪資也提高3%。同時，準公共教保服務機構為整體平價教保服務的一環，自114年1月起園長、教師及教保員每月薪資均增加新臺幣1,000元，受益人數共計約3.2萬人。張廖萬堅說明，行政院和教育部積極推動「我國少子女化對策計畫」，落實賴總統0-6歲國家一起養2.0精進策略。在2-6歲幼兒部分，透過擴大公共化量能並持續增設2歲專班、提供延長照顧服務及調整幼兒園師生比等策略持續精進，以完善托育及育兒措施，建立平價、優質和普及的教保服務體系。行政院與教育部非常重視學前教育各項政策，在擴大公共化教保服務(公立及非營利幼兒園)部分，106至113年全國公共化幼兒園累計已增加3,699班(約9萬個就學名額)，其中家長最關心的2歲專班也累計設置1,160班(約1萬7,000個名額) ，全國整體公共化供應量已達26.5萬名。為了達成擴大公共化目標，除盤整學校空間外，也協助各縣市興建公共化幼兒園計205園，今日參訪的東明國小附設幼兒園也是其中之一。113學年2-5歲幼兒平均入園率已達83%，3歲至入國小前已提高至91.4%（較105學年增加17%），2歲已提高至54.5%（較105學年增加40%）。少子女化計畫降低就學費用，就讀公立幼兒園每月最多繳1,000元；就讀非營利幼兒園每月最多繳2,000元；就讀準公共教保服務機構每月最多繳3,000元；第2胎以上再減繳，低收及中低收入家庭子女免費就學，家長負擔減輕，也提升送托子女至幼兒園就學的意願。張廖萬堅補充，調整幼兒園師生比至1:12為40餘年來重大突破，以3-5歲班級每班至多招收24名，每名教保服務人員至多照顧12名幼生為目標，3年為一期程逐步調整，減輕教師帶班壓力及提升教保品質。112學年度由公共化幼兒園先行辦理，目前已有8成達成目標，預計至114學年達成，共同營造友善的教保環境。時逢聖誕佳節，張廖萬堅親切地與孩子們攜手製作聖誕襪，裝飾聖誕樹，並完成點燈儀式，氣氛溫馨逗趣。張廖次長也感謝臺中市政府團隊與幼兒園的付出，讓孩子們愉快地學習成長，家長得以安心打拼事業，未來也會持續透由多種育兒支持措施，讓每個孩子都能獲得政府完整的照顧，並具體減輕家長負擔。