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聖誕節是許多小孩子們一年中最期待的節日，但對於仍處在戰爭的烏克蘭民眾來說，聖誕節也不得安寧。俄羅斯軍方25日發動大規模空襲，烏克蘭當局表示，俄羅斯發射了超過70枚飛彈，出動了一百多架攻擊無人機，讓烏克蘭總統澤倫斯基怒轟「還有什麼比這更不人道的呢？」綜合外媒報導，烏克蘭官員指控俄羅斯在聖誕節發動空襲，且蓄意瞄準烏克蘭的能源系統。澤倫斯基表示，俄羅斯故意選擇聖誕節來發動攻擊，發射超過70枚飛彈，包括彈道飛彈，以及一百多架攻擊無人機，目標就是想讓烏克蘭停電，「還有什麼比這更不人道的呢？」澤倫斯基說烏軍成功攔截了「50多枚飛彈和大量無人機」，但仍有些設施無可避免遭到攻擊，部分地區停電，正在全力搶修中。烏克蘭最大民營能源公司DTEK的執行長蒂姆琴科（Maxim Timchenko）表示，公司基礎設施在襲擊中嚴重受損，譴責俄軍「在熱愛和平的人們慶祝聖誕節時，拒絕給他們帶來光明和溫暖」，批評這是一種「墮落和邪惡的行為」，必須遭到制止。