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內政部土地徵收審議小組今（25）原則同意社子島地區區段徵收一案，引社子島自救會聚集抗議，轟前臺北市市長柯文是「獨裁霸道」、「作弊市長」，並呼籲蔣萬安走出自己的路，勿隨柯規。生態社子島開發案於2016年由臺北市政府交付I-Voting電子系統投票通過，社子島自救會今重申「解除禁建、原地改建」、「九大聚落，全數保留」等訴求，痛罵柯文哲是「作弊市長」、「獨裁霸道」，並呼籲內政部立即撤案，別為柯文哲背黑鍋，也呼籲現任臺北市長蔣萬安「柯規蔣不隨」，走出自己的路。社子島自救會發言人李華萍指控，臺北市政府在簡報中提供不實資訊、捏造的數據來欺騙土徵委員和社會大眾。前立委陳椒華在抗議現場發言表示：「臺北市無法按規定提出此開發案的公益性和必要性，且此次會議涉嫌造假，討論過的東西沒寫進去，社子島案應該退件。」內政部也要求臺北市府在提送本案區段徵收計畫前，應持續與民眾溝通，充分說明規劃內容，並強調目前僅核定開發範圍，尚未核准區段徵收。