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週五迎接強烈冷氣團到來，除了注意保暖外，也要特別留意空氣品質。環境部表示，今（25）日中國山東至江蘇一帶已有霾害現象，隨著冷氣團明日午後南下後，將影響到台灣空氣品質，預計週五凌晨空氣品質為普通到橘色提醒，週六則大多是橘色提醒等級，金馬地區則達到紅色警戒，預計要到12/29午後才會好轉。環境部表示，中國山東至江蘇一帶今日PM2.5小時濃度約80~150微克/立方公尺，12/26午後伴隨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，將會影響我國空氣品質，境外污染物隨東北風持續往南移動，12/27全台空氣品質多為普通至橘色提醒等級。環境部表示，12/28開始多為橘色提醒等級，金門、馬祖地區可能達到紅色警戒等級，預估這波冷氣團挾帶境外污染物影響至12/29（日）上午，午後開始境外影響逐漸趨緩，中部以北地區空氣品質改善到善良至良好等級，南部地區則因處在下風處，風速較弱，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。此外，12/27到12/28彰化到雲嘉南沿海地區因風速增強，可能出現揚塵現象，PM10小時濃度可能達200~300微克/立方公尺。環境部表示，已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。