我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳正祺神似《玩具總動員》的胡迪警長，因此被稱為「胡迪次長」，經濟部也因此大玩梗。（取自經濟部臉書）

▲位於中間的陳正祺也瞪大眼睛直視鏡頭，網友笑稱與《玩具總動員》的胡迪警長如出一轍，因此被稱為「胡迪次長」。（圖／取自鄭運鵬臉書）

經濟部負責貿易署、商業署等單位的經濟部政務次長陳正祺驚傳請辭。經濟部證實，陳正祺在520時就有提辭呈希望退休，但是當時行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝懇談，因此慰留到年底。陳正祺長期服務經濟部貿易體系，1998年擔任貿易局（貿易署前身）科長，後來擔任駐新加坡代表處經濟組組長、駐歐盟兼駐比利時代表處經濟組組長、駐美國代表處副代表兼經濟組組長，具有相當多旅外經驗。他在2020年從美國回歸後，接任5個月的經濟部貿易局長，才在同年8月轉任經濟部政務次長迄今，已經擔任次長超過4年。陳正祺任內不僅對於我國貿易政策投入深，包括與行政院經貿談判辦公室（OTN）協力，推動台灣加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），促成《台美21 世紀貿易倡議》，也參與經濟繁榮夥伴對話（EPPD）；任內也有負責台灣進口美豬、日本食品等等。令人玩味的是，陳正祺在參加出席2020年世界台灣商會聯合總會，剛與遇上時任台北市長柯文哲與總統蔡英文場合，柯文哲原本要和蔡英文握手，結果她僅以拱手致意，場面一度尷尬，位於中間的陳正祺也瞪大眼睛直視鏡頭，網友笑稱與《玩具總動員》的胡迪警長如出一轍，因此被取名「胡迪次長」。