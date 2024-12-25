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▲佛大響應教育部終身學習，推動「第三人生大學」，與多個社區簽署合作意向書。（圖／佛光大學）

為響應國家終身學習政策，讓社區關懷照顧據點成為全齡學習據點，佛光大學今（25）日與宜蘭縣壯六社區發展協會、五大社區發展協會、東園社區發展協會、七張社區發展協會及黎明社區發展協會簽署合作意向書，未來擬將「第三人生大學」多元課程引入社區，提供據點讓民眾能多元學習資源，落實「活到老、學到老」的理念。佛光大學為增進跨單位合作、豐富社區健康促進活動以及提供全齡學習環境，藉由合作意向書簽署，啟動終身學習相關課程提供、協會相關人員與學校之交流、實習機會之提供等面向的合作，期望藉由學校與社區的攜手合作，豐富據點的學習活動。社區簽約代表分別為壯六社區發展協會李文正理事長、五大社區發展協會李漢昌總幹事、東園社區發展協會張友端里長、七張社區發展協會林俊欽理事長以及黎明社區發展協會李美蓁理事長，五個社區共有將近50位居民共同參與簽約儀式。七張社區發展協會林俊欽理事長表示，感謝佛光大學發揮專業協助社區的發展，並且提供據點學習資源，透過更緊密的合作，一定可以讓佛光大學與社區成為彼此最強力的支持與後盾。佛光大學校長趙涵捷表示，有鑑於以往在宜蘭推動的全齡大學的基礎，佛光大學是教育部認可指定的第三人生大學！將具有身心靈領域足夠的專業，在身體健康方面，學校有運健學程、樂活學系、資訊應用學系可提供體驗課程；在心靈健康方面，也有心理系、社會系、佛教系、宗教所帶領自我探索活動。佛光大學未來將進駐社區據點，落實「第三人生大學」，只要社區有需求，佛光大學的「第三人生大學」、「身心靈健康促進方案」就會深植每一個社區關懷照顧據點，期望與社區一起來營造全齡學習、終身學習的據點。