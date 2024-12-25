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中國可可西里三江源國家公園內有數隻「網紅狼」，長期被遊客投餵食物而變得膘肥體壯，在社群網路爆紅後又吸引更多人搶著去投餵，不料23日其中一隻「網紅狼」被大貨車壓死，這起事故也讓人類與野生動物間的分際再度引發討論，許多看法都認為「網紅狼」長期被餵食，導致野性消滅，本身的覓食能力退化，看見人車也沒有閃避意識，才會發生在公路上被貨車撞死的悲劇。綜合中國媒體報導，可可西里「網紅狼」去年在社群網路上爆紅，最初是有位遊客在青藏公路邊看到一隻年邁體弱的野狼，於是向其投餵食物，結果野狼先跑開，之後又回來把食物吃掉。影片引發熱議，之後陸續有遊客前往投餵，並定期在網路上回報野狼狀況，知道網友關注，還有攝影師專門跑去追蹤拍攝野狼。最終聞風而來的野狼越來越多，至少有四、五隻成天在公路旁閒晃，等待遊客投餵。這些野狼雖然變得膘肥體壯，卻也喪失了原本的野性。事實上，相關單位早已呼籲遊客不要投餵野生動物，還在路邊設立「禁止投餵」看板，但根本阻止不了網友的熱情，直到車禍發生才再度引起反思。三江源國家公園管理局表示，確實有一隻狼於23日被大貨車壓死，司機供稱發現狼後緊急剎車，但已經來不及，具體事故始末還在釐清。三江源國家公園管理局說，死掉的野狼就是經常在路旁等待餵食的「網紅狼」之一，但具體是不是最初被投餵、最先走紅的那一隻，則還不確定。三江源國家公園也再度呼籲，不要向野生動物投餵食物，這並非關愛的表現，反而會破壞生態，導致野生動物失去自主覓食的本領。