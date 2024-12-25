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▲(G)I-DLE的表演舞台上，一開始只有一個禮物盒。（圖／SBS YouTube）

▲(G)I-DLE成員們從禮物盒裡面出來，宛如是給歌迷最棒的聖誕禮物。（圖／SBS YouTube）

南韓娛樂圈年末盛世之一的SBS歌謠大戰在今（25）日登場，由於是在聖誕節舉行，因此許多舞台都充滿過節氣氛，稍早女團(G)I-DLE登台，不僅從超大的禮物盒裡面登場，宛如是要送給粉絲的聖誕禮物一般，還可以看到5名成員都穿上棕色的吊帶褲，還在頭上戴上聖誕鹿角，舞台裝扮超級可愛，開唱〈Klaxon〉也有和以往不同的風格。(G)I-DLE的舞台一開始只看到一個藍綠色的超大禮物盒在台上，正當觀眾還摸不著頭緒的時候，就看到禮物被打開，成員們打扮成小鹿裝扮，從裡面跳出來，可以看到她們5人都穿著一樣的打扮，白棕色的帽T搭配棕色寬鬆的吊帶褲，頭上還分別戴著不同的聖誕鹿角造型，化身為聖誕老公公的小鹿，看起來超級有聖誕氣氛。(G)I-DLE在台上一連帶來2首歌〈Wife 〉、〈Klaxon〉，因為今天的特別打扮，和她們平常火辣帥氣的形象不同，舞台反而帶了一點可愛感。不少粉絲大讚，「好可愛的5隻麋鹿」、「融化了，5個女娃真的有夠可愛」、「怎麼感覺整體編舞也變得有聖誕感」、「表演太短了，看不夠啊！」