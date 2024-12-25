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新版《財政收支劃分法》三讀通過，總統府也承諾會依法公布，預估最快明年元旦就讓中央政府減少3753億元。身為我國「財經小內閣」的國發會主委劉鏡清今（25）日表示，《財劃法》實施時間以及按營業稅來分配預算，都會影響到政府運作。劉鏡清今日在國發會年終記者會提到國發會過去一年表現，表示今年經濟成長率應該穩坐4.2%，國內投資額也突破5兆元，再加上核心消費者物價指數（CPI）維持在2%通膨警戒線以下，拿出許多亮眼成績，展望明年GDP成長率約在3%至3.2%。針對《財劃法》對於國發會影響，他評估，實施時間跟用營業稅去分配都會有所問題。首先，通過的《財劃法》並無列時間，因此最快可能元旦，就要面臨中央政府收入減少以及後續預算編列問題。劉鏡清舉例，部會預算往往都是從3月開始編列到8月送立法院審議，如今出現這麼大的變革，不知道國人有沒有辦法接受明年預算要經過4、5個月的重新整合。其次，《財劃法》地方預算分配標準是依據營業稅，但是這中間有一些分配問題，舉例像是台塑在許多地方都有設立工廠，但僅有台塑總部位於台北市，如此就會造成許多地方稅收上有分配不均的問題。他補充，以前是中央政府收集後重新分配，可以照顧到營業稅比較低的縣市，但如果按照新作法，就會變成商業行為較多的地方分配到更多預算，有更多資金去做事情。而站在國發會立場，比較直接受到影響的政策就是離島建設基金，以及地方創生，如果預算不足，那麼這些部分很多可能就要跟地方政府協調。但他強調，這部份協調還是必須由行政院為準，但認為也強調，國發會許多預算都是處理產業政策、社會發展等國家級政策，接下來就是「多少錢做多少事」。