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今天是聖誕節，外交部長林佳龍今（25）日也發佈裝飾聖誕樹的影片，祈求世界平安、台灣順遂。林佳龍特別以烏克蘭傳統飾品「Motanka娃娃」妝點辦公室聖誕樹，帶有繁榮與財富的意義，盼大家聖誕快樂。林佳龍在IG發布佳節影片指出，前幾天他在裝飾辦公室的聖誕樹時，特別將11月訪歐期間收到的兩份珍貴禮物掛上。一個是由烏克蘭Chernihiv市的市議會教育委員會主席Vasyl Bilogura贈送的傳統聖誕飾品，上面除了印有雪花圖樣，還有市徽；另一個則是Khmelnytskyi市的副市長Mykola Varvyshchuk送的「Motanka娃娃」。林佳龍介紹，Motanka娃娃的製作過程非常特別，幾乎不使用剪刀和針，透過纏繞及打繩結的巧藝成形。不僅如此，Motanka娃娃更被視為家庭與社區的守護者，由於烏克蘭人相信眼睛是靈魂之窗，所以娃娃多數沒有繡上眼鼻嘴，展現了烏克蘭特別的文化。林佳龍說：「在這團聚的節日裡，我們也期盼Motanka娃娃能守護烏克蘭的和平，也祝願世界平安喜樂，台灣順遂，祝福大家聖誕節快樂！」