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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年宣布要加碼投資台灣，資料中心、總部及研發中心萬箭齊發。而預計明年1月上市、森崴能源旗下子公司富威電力今（25）日宣布，成為台灣首家提供綠電憑證給輝達的售電業者，並將發行1.05萬張新股，投標期間為25日至27日，競拍底價為69.83元，暫訂每股發行價格81元溢價發行。富威電力拚2025年1月掛牌上市，配合上市前公開承銷辦理現金增資1.05億元，將發行1.05萬張新股，其中8,925張採競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，投標期間為12月25日至27日，競拍底價為69.83元，暫訂每股發行價格81元溢價發行。富威電力是森崴能源旗下子公司，2019年6月成立，2023年12月興櫃掛牌，明年初轉上市，也是首家掛牌的綠電售電交易商，提供客戶綠電用電規劃、綠電轉供、憑證申請及用電匹配優化分析等綠電購售電服務。除了銷售母公司自建的光電、風電，也結合其他再生能源發電業者，以跨平台、跨領域方式，布建綠電購售電服務大平台，也是台灣首家提供綠電憑證予輝達的售電業者。除了輝達，富威目前手中已經簽訂的合約更超過160億元綠電供應合約，客戶包含鴻海集團、緯創集團、日月光集團、台達電等，以目前手上合約，預估業績將呈階梯式成長。另外，配合政府推出的深度節能計畫，預計2024年至2027年將投入353億元經費，達到節電206億度電的目標，預估將帶動3266億元的節能投資效益。