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▲小孟老師就點名5個星座，在2025年的第一個月財運直接起飛，詳細契機與注意事項也公開了。（示意圖／NOWnews資料照）

▲命理專家小孟老師指出，有5個星座能在2024年結束後率先迎接財運起飛，在事業及投資方面也會更加有想法。（示意圖／取自unsplash）

2024年進入最終倒數，即將迎來嶄新的2025年，許多人也希望新的開始能有一個最佳開局與新氣象。對此，命理專家清水孟國際塔羅小孟老師就點名5個星座，在2025年的第一個月財運直接起飛，詳細契機與注意事項也公開了。TOP 5 金牛座金牛座在1月可能帶來與他人共享資財富的機會。這可能是成功的合夥企業、共同投資，或者獲得他人的財務支持。這會促使雙魚座有能理智地處理投資和財務決策，提升在金融領域的智慧。此時，金牛座能靠著明智的方式創立新的財務資源，迎接變革，可能包括不同的投資組合調整、與他人的合作關係，或者引入新的財務策略。另外，本身獨到的投資眼觀，他們也能因此獲得豐厚收益，也可能再收到意外的獎金獲禮物。TOP 4 處女座處女座在1月，在合作和共享資源方面，有可能成功參與合夥企業、共同投資或其他合作項目，從中獲得實際收益。本身在投資方面的冒險精神，若能明智地管理投資，有機會避開風險並取得不錯的回報。此外，處女座可能採取財務上的新措施，成功地引入新的投資、合作夥伴或財務策略。這或許會促使共同資產的增值，包括房地產、投資基金等。同時，本月份會更容易吸引到有影響力的財務合作夥伴，這有助於共同實現財務目標。TOP 3 射手座射手座在1月，在創意領域表現出色，這不僅轉化為藝術創作和演藝事業的成功，還帶來了實質的金錢收益。你在風險投資上的決策，表現得更為明智，可能帶來顯著的財務回報。此外，在娛樂和休閒活動方面，不論是藝術表演、體育比賽還是其他有娛樂價值的活動，都可能成為帶來收益的管道。像是運動券、刮刮樂或大樂透之類的，有不錯的偏財運。若有機會與他人合作的話，可能轉化為資金、投資或合作機會，進而增加財務收益。TOP 2 摩羯座摩羯座太陽水星進入本命宮，會更有清晰理財思維，有助於追求更多的財富。這期間可找到更優質的投資標的，運用理性的分析能力，若有更豐富的投資經歷，那麼就有很大的機會，可賺到不少的財富。1月受到行星的影響，可以吸引到更多的財富和資源。像是新的工作機會、更多的投資回報、或者其他形式的收入。而且這期間可好好發展自己的興趣，特別是跟美有關的行業，美容、美髮、美甲、造型服裝，或是居家設計之類的，都能因此而得利。TOP 1 雙子座雙子座在1月，展現了極為積極的行動力，尤其在追求財富方面。雙子座會勇於主動尋找賺錢機會，並以堅毅的態度迎接財務挑戰。個人的價值觀更加堅定穩固，尤其在金錢和資源領域。因為更有冒險精神，可能會投入於風險性高的投資項目，而本月的星相會有很高的成功機率。這段時間也更為積極行動，有利於主動爭取更多的財務來源。若能夠更自主管理個人財務，包括有效的預算、理財和投資決策，這能財務管理方面取得更大的財務收入。