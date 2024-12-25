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新竹市西門國小今天(25日)連闖兩關，16強賽先以5比0擊敗台南市省躬國小，8強賽再以2：1險勝台北市桃源國小，隊史首度挺進諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽4強。西門早上先闖過省躬這一關，稍後與桃源交手形成激戰，雙方打完正規6局戰成1比1平手，進入延長賽「突破僵局制」，先攻的西門靠著黃宥勝安打打下超前分，7局下小五投手曾意勝把關守成，以1分差驚險拿下4強門票。西門總教練阮瀚逸表示，打到PK提醒選手穩紮穩打，確實擊中球就好，這批選手以小五為主，小六僅有兩名可用之兵，黃宥勝就是其中之一，他去年就跟著學長到全國賽，上午16強賽繳出5局完封好投，下午又打擊發威，小五曾意勝登板守住1分領先也很關鍵，他球速不錯，這幾場都讓他關門。同樣打到延長賽才辛苦前進4強的還有高雄市中正國小，在8強賽對上台中市自由國小上演逆轉秀，先在6局下扳平比數為3：3，進入延長賽後，7局上自由在中正投手楊承浩把關下一分未得，7局下中正等待時機，自由投手控球失準出現保送，讓中正直接擠回再見分，以4：3成為最後的贏家，相隔9年重回4強。台北市福林國小藍則是在16強賽以10：3擊敗桃園市華勛國小，8強賽再以7比1打敗日本宮城，相隔兩年再進4強；日本新潟JBC則是16強賽先以6：0擊退新北市汐止國小，8強賽與台北市東園國小雄鷹鏖戰到延長賽，以3：2險勝，帶走4強最後一張門票。低年級組部分，台中市忠孝國小8強賽先以3：0擊敗新北市大豐國小，4強賽再以1：0險勝台北市福林國小，連兩年挺進冠軍戰；至於台中市塗城國小8強賽則是以4：3擊敗新竹縣六家國小橘，4強賽再以2：1逼退新北市土城國小，相隔4年再度爭冠，連兩年冠軍戰上演台中內戰爭霸。