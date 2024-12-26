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▲有民眾在網路上號召「小草」在北檢集結，下午3時許，北檢周邊已陸陸續續有小草抵達，也在現場插滿「政治迫害」「放人」等口號的旗幟。（圖／記者嚴俊強攝）

偵辦長達7個月，北檢於今（26）日偵結的民眾黨主席柯文哲涉及的京華城容積弊案，以及政治獻金假帳案，柯文哲被檢方起訴且求刑28年6月，褫奪公權10年；此外，包括柯文哲在內的5名被告，仍在羈押中，下午台北地院也已經公開抽籤完畢，有待承審法官閱卷完後，再召開移審庭是否續押。不過下午3時許，有網友號召柯文哲支持者「小草」到北檢集結，現場綁滿許多抗議黃旗。自發性到場聲援的「小草」民眾表示，看到柯文哲被起訴，直言是「政治追殺，檢察官是用拼湊的證據，平白羈押柯文哲4個月。」而北檢附近拒馬，也被小草綁上寫著「今日柯文哲，明日任何人」、「相信柯文哲，清清白白」「放人」、「政治迫害」、「相信柯文哲，清清白白」、「柯P不能被犧牲，台灣需要柯文哲」等標語的黃旗抗議。現場拒馬是因為有小草動員的消息傳出，因此中正一分局，一早就在北檢大門、周遭路口架設鐵馬及護欄，更部署40名警力警戒，40名警力待命，隨時支援，若現場抗議民眾集結人數增加，會逐步增加支援警力，防止衝突事件發生。