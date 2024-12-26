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亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架載有67人的班機，25日在哈薩克阿克套（Aktau）附近墜毀，已知造成38人死亡、29人生還。有倖存者透露，飛機曾3次嘗試降落在車臣首府格羅茲尼（Grozny，該班機目的地），但都沒有成功，只得改往阿克套，惟落地前仍發生憾事。截至發稿時間為止，烏克蘭也未承認與事件有關。綜合外媒報導，亞塞拜然航空J2-8243航班失事，墜毀前偏離其預定航線數百英里，俄羅斯航空監管機構聲稱，可能是由於「鳥擊」引起的緊急情況，但有航空專家質疑這項說法的真實性：「與鳥類相撞通常會導致飛機降落在最近的可用區域，駕駛可能會失去對飛機的控制，但不會因此而瘋狂偏離航線。」亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）表示，根據他收到的信息，飛機是因為天氣惡劣而改變了航線，但也補充說墜機原因尚不清楚，必須進行全面調查，他已決定取消原定在俄羅斯出席峰會的行程，返國處理空難事件後續。有倖存者向俄媒透露，飛機曾3度試圖降落車臣未果，第3次時就有東西爆炸了，機艙內到處都是碎片。報導提到，墜機事件發生前，烏克蘭本月曾派出無人機襲擊車臣地區，但目前基輔尚未承認有對航班發動攻擊。亞塞拜然航空已暫停從首都巴庫（Baku）飛往車臣地區的航班，直到調查完成，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也對空難事件表達哀悼，祈願倖存者早日康復。