美國準總統川普(Donald Trump) 25日提名佛羅里達州邁阿密戴德郡(Miami-Dade County)專員卡布瑞拉(Kevin Marino Cabrera)，擔任美國駐巴拿馬大使。

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川普形容卡布瑞拉是捍衛「美國優先原則的強力戰士」，而且在推動經濟成長和促進國際合作夥伴關係上發揮作用。

川普在他的真實社群(Truth Social)平台發文說，很少人像卡布瑞拉這般地了解拉丁美洲政治，他在巴拿馬代表美國利益的工作上將會有出色表現。

在川普宣布這項大使人選之前，他已威脅要重新主張美國對巴拿馬運河(Panama Canal)的控制權。

巴拿馬運河在1999年移交給巴拿馬之前，曾由美國管理了數十年。

巴拿馬自1903年就和美國建交，但川普表示，這個中美洲國家「在巴拿馬運河上佔我們的便宜要遠遠超出想像」。

川普25日在真實社群的發文中，並指控中國士兵在巴拿馬運河非法運作。

巴拿馬總統穆里諾(Jose Raul Mulino)已表示，中國對巴拿馬運河不具影響力。

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