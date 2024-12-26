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▲唐綺陽不常跟外界聊到感情、家人等私事。（圖／記者吳翊緁攝）

▲▼唐綺陽（下圖右）的婚姻只維持1年便告吹。（圖／唐綺陽占星幫臉書、唐綺陽YouTube）

星座專家唐綺陽入行24年，以結合生活、詼諧的方式解析運勢，受封「國師」，她還斜槓演藝工作，人氣居高不下，今年59歲的她鮮少談及感情事，日前唐綺陽在節目中自爆有過一段短命婚姻，結婚的理由居然是跟媽媽賭氣，「我結婚我知道一定不好，妳（媽媽）不覺得，那我只好不幸福給妳看！」唐綺陽在主持的Podcast節目《唐陽雞酒屋》和好友曾寶儀（阿寶）對談，阿寶聊到和家人的互動，一句「讓別人住嘴最好的方法，就是把他們希望你完成的事情都完成」讓唐綺陽有感而發，透露自己從小也是要做到讓對方「沒話說」，但本身不像曾寶儀很乖巧，她還是很叛逆。接著，唐綺陽突然說曾寶儀畢竟沒有結過婚，「我倒是去結婚了，因為我媽說『妳不結婚妳就沒人要』，不知道為什麼我就被這句話激到了！」唐綺陽被媽媽一句話氣到，29歲那年毅然決然跑去登記結婚，用行動證明自己的想法，「我結婚我知道一定不好，看樣子妳（媽媽）不覺得，那我只好不幸福給妳看！然後妳就知道我不適合！」不過那段婚姻僅維持短短1年，唐綺陽說：「後來我離婚的時候，我又把錢拿回家奉養她，我覺得我可以大聲說話，我就跟我媽說『妳看我是不是不結婚對妳比較好？』」，沒想到，媽媽回「很難說」，唐綺陽稱媽媽嘴巴真的很硬，還是認為自己的女兒結婚可能會過得更好，「我覺得我拿我人生去跟她賭氣，莫名其妙！」還告誡大家千萬不要學。