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35歲熱火當家球星「士官長」Jimmy Butler近期屢屢出現在交易傳聞中，今天《ESPN》知名記者Shams Charania爆料，Butler真的想走了，傾向於在2月6日交易大限前離開邁阿密，且對西區4隊，包含勇士和火箭在內有望奪冠的球隊特別感興趣。先前《ESPN》報導就曾透露，熱火願意聽取Butler的交易報價，且Butler希望在交易中找到一隊「win-now」現在就能贏球的爭冠隊伍。最新消息來源指出，Butler目前尚未正式要求交易，但據信已做好退出的準備。Butler和熱火本季合約價值4900萬美元，去年夏天雙方未能達成續約後，Butler還有2025-26賽季價值2500萬美元的球員選項，隨著熱火兩位Bam Adebayo和Tyler Herro球星崛起，核心逐漸改變，雙方似乎都準備好分手了。消息人士透露，熱火已經通知其他球隊，Butler計畫拒絕明年的球員選項，並在該年7月成為自由球員，且Butler對太陽、勇士、獨行俠和火箭等隊保持開放態度，過去2週內多支球隊致電熱火，表達對這位6屆全明星的興趣，只是熱火並未表達出緊迫感。