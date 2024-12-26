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今年5月，少年洪淨（20歲）持3刀搭乘台中捷運，無預警在車廂內持刀砍人，造成2人受傷，被依殺人未遂起訴，台中地院17日辯論終結時，洪自曝羈押在看守所時吞電池發洩情緒，在學遭霸凌才導致他犯下大錯，法院今（26）日依殺人未遂等判他10年，可上訴。據了解，於5月21日中午，20歲的洪淨搭乘從水安宮站開往市政府站的台中捷運列車上，持菜刀及水果刀隨機攻擊車上民眾，造成17歲呂姓少年及27歲長髮哥許瑞顯受傷。中院12月17日召開言詞辯論庭，「長髮哥」許瑞顯親自出庭作證，他回憶聽見乘客尖叫、往車尾逃竄，洪持刀逼近時壓迫感很強，他張開雙手試圖安撫說「不要砍我」，洪卻高舉右手菜刀砍下去，不過洪淨則在庭上表示，事發前，自己在廁所內吞了84顆藥，代表沒有辦法控制自己，沒有真正要殺害或是傷害任何人的意思，不是要他們的命，或是要他們付出什麼代價。洪淨指出，自己在校被霸凌不受重視，想犯一起讓被大家看到的案件，要外界知道他受到不公平對待，並稱有很好的家庭、教育，認為自己很乖，有錯他承擔，當庭向許瑞顯、許小弟及父母道歉，說自己都認罪，願意受懲罰。檢方在起訴書中提到，洪男因家庭、求學因素，對世界產生不滿及憤怒，想藉由殺人讓全國民眾看見自己，選定捷運車廂犯案；因怕被總統就職新聞覆蓋，想到5月21日是鄭捷殺人案10週年，所以選擇當天犯案；犯案前洪男入住汽車旅館，多次以衛生紙包裹炸雞作為模擬人皮的工具，再以攜帶的菜刀、水果刀，透過砍切包了衛生紙的炸雞演練。檢方認為，洪男非臨時起意殺人，犯案當下精神狀況應沒受精神障礙或其他心智缺陷影響；斟酌洪男在偵查庭、羈押庭時，一再表示若有機會出獄，會再繼續殺人，台中地檢署依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌起訴洪男，要求從重量刑。今天台中地院宣判，判處洪淨10徒刑。