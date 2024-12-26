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俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，遭到國際制裁，使得經濟狀況也受到影響，最近幾個月來，「通貨膨脹」更成為繞不開的話題。據俄羅斯統計局公佈最新的每週數據，俄羅斯今年的通脹率已達到9.5%。根據路透社報導，俄羅斯統計局25日公布最新數據顯示，截至12月23日的一週內，消費者物價指數（CPI）上升0.33%，使今年通膨率達到9.5%。先前，俄羅斯央行於上週意外決定將關鍵利率維持在21%。監管機構表示，最近的緊縮政策為將通膨率降低到4%的目標創造了有利條件。統計局指出，水果和蔬菜等季節性波動價格對整體通膨的影響顯著，僅在一週內，黃瓜價格上漲8.3%，蕃茄價格上漲1.9%。在對季節不太敏感的食物中，雞蛋價格上漲1.7%，冷凍魚價格上漲1.4%。央行最初預估今年通膨率最高為8.5%。央行貨幣政策部門主管Andrei Gangan於12月24日表示，今年全年通膨率將介於9.6%至9.8%之間。12月，家庭對未來一年的通膨預期達到13.9%，為今年以來的最高水平。央行在其通膨預期調查報告中指出，受訪者最關注的是牛奶、乳製品、雞蛋、肉類和魚類的價格上漲。此外，報告還指出，受訪者開始注意到家電和電子設備價格的上升趨勢。CNBC報導，先前俄羅斯總統蒲亭在與俄羅斯公民舉行的年度「直線」問答環節中表示，「這裡存在一些問題，即通貨膨脹、經濟出現一定程度的過熱，政府和央行已經肩負著放慢節奏的任務」。