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▲▼54歲鍾麗緹保養得宜。（圖／鍾麗緹臉書、微博）

▲▼鍾麗緹和小女兒Cayla（上下圖右）到海邊踏浪，母女互動親暱，好感情不言而喻。（圖／鍾麗緹微博）

香港「性感女神」鍾麗緹即便年過半百，臉蛋及身材依舊凍齡如昔，好基因也遺傳到孩子身上，她與第二任老公、台灣音樂製作人嚴錚生下的小女兒Cayla，擁有混血精緻臉蛋，高瘦身材，外表出眾，日前鍾麗緹公開多張母女合照，Cayla近貌令人驚豔，美貌和氣質不輸線上女明星。鍾麗緹在微博上傳多張帶父母等家人出遊的天倫照，其中最多張的就是和么女Cayla的合影，可見14歲的Cayla穿短版灰色開襟線衫，搭配白色不規則荷葉邊長裙，與一身粉紅色平口洋裝的巨星媽媽在沙灘上擺拍，Cayla一頭中分烏黑中長髮，讓憂鬱又立體的五官忽隱忽現，讓人目光忍不住停留。共育有3名愛女的鍾麗緹，有感而發寫下：「有時間、有體力陪父母慢慢變老，陪女兒們慢慢長大～帶她們去各地旅遊、給她們買任何她們喜歡的東西，同時也能好好地對待自己，愛自己！」網友見到Cayla紛紛留言：「哇！這閨女太美了吧」、「鍾麗緹的女兒才是高級又好看啊！沒浪費好基因」、「考拉這麼大了呀」、「美人的女兒也是美人！」Cayla與媽媽鍾麗緹、繼父張倫碩定居大陸北京，目前就讀國際學校，Cayla活躍於社交平台，經常在IG分享日常生活，她2016年和父親張倫碩一同錄製實境節目《爸爸去哪兒4》，當年6歲的可愛模樣圈粉大批觀眾，如今已經邁入青少女時期，長相亭亭玉立，人氣持續成長。