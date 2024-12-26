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日本航空（JAL）今（26）日早上，因遭受駭客網路攻擊影響，行李托運系統出現故障，導致國內航線與國際線部分航班延誤，同時暫停銷售當日航班機票。綜合日本放送協會（NHK）等日媒報導，據日航表示，今日上午7時24分左右，網路設備的數據流量突然增加，導致行李托運系統等多個系統出現故障。受此影響，國內線和國際線部分航班出現延誤，部分航班更因此延後起降，同時當日航班的機票銷售已暫停。此外，公司提供的手機應用程式部分功能也無法正常使用。目前尚未有航班取消的情況發生。日本航空表示，目前正加緊搶修系統，已將相關受影響的設備隔離，並詳細調查故障原因。目前也正在調查攻擊者身分，將採取相應措施。日航聲明表示，「此事件對飛行安全沒有影響。我們對因此造成的不便向所有客戶和相關人士深表歉意。」對此，國土交通省坦承，此波網路系統駭客攻擊，的確已經對日本航空部分航班造成影響。據日本航空羽田機場分支的消息，截至上午10時30分，羽田機場出發的10多個航班因系統故障出現延誤，最長延誤約50分鐘。目前尚未有航班取消。受影響的系統包括行李托運系統、向國土交通省提交飛行計畫書的系統，以及收集運營所需資訊的系統。在關西機場，上午9時25分飛往北海道新千歲的航班，以及上午10時15分飛往中國上海的航班均出現延誤。同時，在大阪機場，原定飛往羽田的3個航班也受到影響。其中上午8時30分和9時30分出發的航班分別延誤約30分鐘，而上午10時30分的航班預計延誤約1小時。日本航空九州分公司表示，受系統故障影響，福岡機場部分航班延誤約30分鐘，相關確認工作仍在進行中。根據機場運營方的說法，截至上午10時30分，尚未有航班取消，機場運作未見顯著混亂。在成田機場方面，截至26日上午9時40分（台灣時間8時40分），日航旅客搭乘手續仍照常進行，並未因此受到延遲。此外，其他航空公司如全日空（ANA）、天馬航空、空之子航空、AIRDO（北海道國際航空）、星悅航空等，則未受本次事件影響。