Doncic恐面臨長時間缺陣！NBA在今（26）日進行一系列聖誕大戰，達拉斯獨行俠今（26）日也在主場迎戰明尼蘇達灰狼，但比賽還沒打到一半就傳出壞消息。球隊一哥Luka Doncic在次節時，疑似左小腿受傷後退場，根據美國媒體《ESPN》知名記者Shams Charania指出，Luka Doncic賽後拄拐杖離開球場，恐怕將面臨長時間缺陣。
扭傷狀況不樂觀 獎項資格岌岌可危
意外出現在半場鐘響前2分多鐘時，Luka Doncic在一次運球切入中，似乎感到小腿不適後，立刻收球回傳給隊友，並以有些緩慢的步伐走向場邊，同時也將手撐在左腳膝蓋上。雖然比賽還在進行，但Luka Doncic已無法回到前場進行防守，最終在暫停後緩慢走回休息室，下半場沒有繼續出場。
比賽前16分鐘，Luka Doncic效力不俗，總共9投5中，包含3顆三分球，攻下14分、5籃板、2助攻以及1抄截。根據知名記者Shams Charania的消息指出，Luka Doncic賽後拄拐杖離開球場，恐怕將面臨長時間缺陣，預計在明天接受核磁共振（MRI）檢查。
重要的是，聯盟今年設立規定，若整個賽季出賽不滿65場，就無法參與年度獎項競爭，而目前已經缺賽7場的Luka Doncic，僅剩下9場比賽的額度。
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意外出現在半場鐘響前2分多鐘時，Luka Doncic在一次運球切入中，似乎感到小腿不適後，立刻收球回傳給隊友，並以有些緩慢的步伐走向場邊，同時也將手撐在左腳膝蓋上。雖然比賽還在進行，但Luka Doncic已無法回到前場進行防守，最終在暫停後緩慢走回休息室，下半場沒有繼續出場。
比賽前16分鐘，Luka Doncic效力不俗，總共9投5中，包含3顆三分球，攻下14分、5籃板、2助攻以及1抄截。根據知名記者Shams Charania的消息指出，Luka Doncic賽後拄拐杖離開球場，恐怕將面臨長時間缺陣，預計在明天接受核磁共振（MRI）檢查。
重要的是，聯盟今年設立規定，若整個賽季出賽不滿65場，就無法參與年度獎項競爭，而目前已經缺賽7場的Luka Doncic，僅剩下9場比賽的額度。