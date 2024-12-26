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Doncic恐面臨長時間缺陣！NBA在今（26）日進行一系列聖誕大戰，達拉斯獨行俠今（26）日也在主場迎戰明尼蘇達灰狼，但比賽還沒打到一半就傳出壞消息。球意外出現在半場鐘響前2分多鐘時，Luka Doncic在一次運球切入中，似乎感到小腿不適後，立刻收球回傳給隊友，並以有些緩慢的步伐走向場邊，同時也將手撐在左腳膝蓋上。比賽前16分鐘，Luka Doncic效力不俗，總共9投5中，包含3顆三分球，攻下14分、5籃板、2助攻以及1抄截。重要的是，