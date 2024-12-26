八卦之心，人皆有之，尤其是演藝圈的八卦更是人人嗑！從前陣子爆紅的《我推的孩子》到這次 MOJOIN 的最新 BL 漫畫《幕後花絮》，這類「邊吃瓜邊追劇」的感覺，簡直像是觀眾的狂歡派對。不但滿足了大眾對明星私生活的無限遐想，還讓人一窺華麗幕後的勾心鬥角與險惡暗潮。
故事以娛樂圈為背景，揭露大勢演員在聚光燈下，如何在重壓與陰謀中生存。這部作品的精髓不只是深扒那些「高不可攀」的演藝圈內幕，還將撕心裂肺的感情糾葛放到極致！「溫柔攻」、「霸氣攻」與「美人受」的愛恨情仇交織，角色之間的情感張力讓人欲罷不能，隨便一段互動都能甜到你捶地，虐到你飆淚！
更別說，三位主角全員帶感到爆炸！黑道出身的龍哥，外表粗魯，內心卻意外溫柔，時不時散發著「反差萌」狠狠直擊花明的心；暖男設定的律佐，其實隱藏著不為人知的驚人秘密；而主角花明更是外表軟萌，內心卻堅韌得令人拍案叫絕！每一集劇情都像是翻開一個新瓜，驚喜滿滿，反轉程度直衝天花板！
主角花明天然毫無防備心的個性，周旋在兩男之間，為這層三角關係增添了曖昧不清的朦朧氛圍，也讓粉絲不禁大喊「花明到底想怎樣？」最終的選擇總讓人猜不透……但就是這種讓人又愛又恨的角色設定，才會讓粉絲忍不住摳牆尖叫：「求更新！」想知道角色如何在愛與暗鬥中大殺四方？請點這裡吃瓜 → 《幕後花絮》漫畫這裡看🍿
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更別說，三位主角全員帶感到爆炸！黑道出身的龍哥，外表粗魯，內心卻意外溫柔，時不時散發著「反差萌」狠狠直擊花明的心；暖男設定的律佐，其實隱藏著不為人知的驚人秘密；而主角花明更是外表軟萌，內心卻堅韌得令人拍案叫絕！每一集劇情都像是翻開一個新瓜，驚喜滿滿，反轉程度直衝天花板！
主角花明天然毫無防備心的個性，周旋在兩男之間，為這層三角關係增添了曖昧不清的朦朧氛圍，也讓粉絲不禁大喊「花明到底想怎樣？」最終的選擇總讓人猜不透……但就是這種讓人又愛又恨的角色設定，才會讓粉絲忍不住摳牆尖叫：「求更新！」想知道角色如何在愛與暗鬥中大殺四方？請點這裡吃瓜 → 《幕後花絮》漫畫這裡看🍿
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