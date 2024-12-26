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▲畫面中的周董全身包緊緊，身穿茶色外套、黑色帽子還戴著灰色口罩，整張臉只露出一雙眼睛，低調的他似乎也相當訝異該歌迷能認出自己。（圖／周杰倫IG）

▲ 該中國男粉絲也在社交平台小紅書中曬出周杰倫給的To簽，激動喊話：「世界上最好的聖誕禮物！」還補充分享了天王私下的親切形象。（圖／周杰倫IG）

周杰倫12月初剛結束《嘉年華》演唱會台北場後，與愛妻昆凌和親友們一起飛往日本度假，除了與日劇男深山下智久同框合照掀起討論外，周董東京趴趴走也引起了不小的熱議。沒想到在異國他鄉，周杰倫「全副武裝」全身包緊緊禦寒，只露出一雙眼睛的低調模樣還是被眼尖的粉絲認出，對方甚至隨身攜帶自己的黑膠唱片專輯，寵粉的天王震驚之餘也大方送上親筆簽名，還曬出兩人在街頭的合照。近來周杰倫前往日本度過聖誕節，現身東京街頭的身影也被不少粉絲捕捉到。昨（25）日他突然在社群平台中曬出與歌迷的合照，驚喜的寫下：「竟然認出我，身上還帶著唱片只好幫你簽了！」只見畫面中的周董全身包緊緊，身穿茶色外套、黑色帽子還戴著灰色口罩，整張臉只露出一雙眼睛，低調的他似乎也相當訝異該歌迷能認出自己，甚至隨身攜帶《十一月的蕭邦》黑膠唱片版專輯。事後該中國男粉絲也在社交平台小紅書上分享自己偶遇周董的故事，激動喊話：「世界上最好的聖誕禮物！」、「在東京街頭遇到了杰倫哥、拿到了To簽，合照還被發到IG的動態」，並直接將帳號背景換成與周杰倫的合照，看得兩岸粉絲羨慕不已，直言做夢都不敢這樣想。不過也有不少網友疑惑，這位幸運的男粉絲為何會隨身攜帶周杰倫專輯，忍不住感嘆：「偶遇並認出了全身只裸露5%的周杰倫，還隨身攜帶筆到底是什麼超小概率事件？」對此該粉絲也作出解釋，表示會擁有《十一月的蕭邦》黑膠唱片版專輯純粹是因為喜歡周杰倫才買了台版收藏。之所以會隨身攜帶專輯也是因為24日時刷到周董來東京的消息，自己正好25號放假，進去市區過聖誕節時順便想著碰碰運氣，沒想到真的在拉麵店偶遇了周董，不存在「跟蹤」、「堵人」的說法。該男粉絲還補充：「剛開始不敢認，後來還是鼓起勇氣上了，杰倫哥人特別好，讓我好好吃飯吃完再簽名！」天王親民的形象與性格也再次狂吸一波粉。