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▲政治評論員李正皓曬出吳怡萱指控。（圖／翻攝自李正皓臉書）

北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，向法院求處總計28年6月徒刑。對此，政治評論員李正皓直言，當時自己踢爆柯文哲收1500萬，遭民眾黨發言人吳怡萱說是認知作戰，還抹黑暗示自己有領民進黨「上億」補助，他下週就會正式提告。北檢今天正式以貪污、背信等四罪起訴柯文哲，共具體求刑28年6月。其中有關柯文哲、沈慶京之間1,500萬行收賄部分，檢方以EXCEL檔案「工作簿」中內容，及沈交付其秘書提領現金等言行，認定柯文哲確有向沈慶京收取現金1,500萬元之賄賂。李正皓提及，綜觀檢察官目前公佈的簡易版起訴書，京華城案違法的開始就是「109年3月10日柯文哲在應曉薇便當會的裁示」 ; 京華城案柯文哲被檢方鎖定最大筆的收賄金額就是「2022/11/1-小沈-1500」，這兩則新聞分別是自己與馬郁雯的獨家，不論從任何角度來說這都是本案中最關鍵的兩則新聞。李正皓提到，當時爆出這件事時，民眾黨發言人吳怡萱說自己是認知作戰、幻想、七月半看到鬼，還抹黑暗示自己有領民進黨「上億」補助 ; 民眾黨的官方社群網站說三立電視跟鏡週刊是抹黑造謠、1500是下午三點。「黃國昌、館長、吳怡萱、陳智菡，你們的臉腫不腫？不過你們照鏡子可能看不出來，因為這四個月你們的臉從沒有消腫過」李正皓表示，自己不願意用垃圾來形容民眾黨，這會污辱了垃圾，垃圾還可以回收，但民眾黨這些人，連回收都不配，應該徹底消失在政壇上。李正皓提到，後來四叉貓與吳靜怡對政治獻金案與木可的爆料也非常關鍵，事後在北檢的起訴書上也都證明了他們的爆料是事實，但過程中四叉貓與吳靜怡也承受了民眾黨與小草鋪天蓋地的攻擊。李正皓最後說，也因此，黃國昌、館長、吳怡萱、陳智菡你們一個都逃不掉，「之前我承諾在柯文哲起訴之後，會聘請律師對曾經羞辱、抹黑過我們的民眾黨與幹部們提告，我已經與我的律師聯絡，週末整理完資料，下週就會正式提告」。