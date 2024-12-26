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台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今（26）日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，並向法院求處共28年6月徒刑。對此，國民黨呼籲司法機關應公正廉明、毋枉毋縱、要有具體事證、更不可以羅織罪名。對於柯文哲因京華城案件起訴一事，國民黨回應，國民黨秉持一貫的立場，呼籲司法機關應公正廉明、毋枉毋縱、要有具體事證、更不可以羅織罪名，也希望法官公正審查，讓中華民國檢調與司法能重新找回民眾的信任。柯文哲在台北市長任內，涉嫌圖利京華城改建案容積獎勵等案，檢廉歷經數月調查，於今日偵查終結，檢方今針對柯文哲、李文宗、彭振聲、邵琇珮、沈慶京、應曉薇、吳順民、黃姓被告、張姓被告等共11人，依貪汙治罪條例之違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪等罪嫌提起公訴；其中柯文哲共求刑28年6月。