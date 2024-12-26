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民眾黨主席柯文哲涉入京華城圖利案等，台北地檢署今（26）日開記者會宣布偵結，依《貪汙治罪條例》之違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪等罪嫌提起公訴，其中柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占3罪共求刑28年6月。不過雲林菜農林佳新質疑，柯文哲遭羈押4個月，北檢只有薄弱的「片面之詞」來起訴，真的太令人失望了。有媒體之前報導，柯文哲的隨身碟哩，有柯文哲接受威京集團主席沈慶京1500收賄的紀錄。林佳新說，這一千五百萬收賄應該是直接要定罪柯文哲與京華城直接對價關係的關鍵，但老實講客觀證據上真的薄弱到不行，錢什麼時候交的「不清楚」，在哪交的「不清楚」，現在錢在哪「不清楚」。林佳新說，一個一百多億元的圖利案件，結果大動作偵辦，收押四個月只有薄弱的「片面之詞」來起訴，北檢真的太令人失望了，政論節目與鏡檢反而比較精彩。他酸，「北檢你也認真點，好歹拿個幾千萬金流出來擺桌給記者拍，破獲毒品，詐欺案的記者會桌面都比今天早上的精彩，好歹還開放提問。」