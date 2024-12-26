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▲幾經波折，阿比拉許的父母終於透過DNA，成功把他從醫院抱回家，他們的故事登上各大外媒，還曾遠赴美國接受採訪。（圖／美聯社／達志影像）

2004年12月26日發生的「印度洋大地震」（又稱南亞大海嘯），規模9.1的強震與後續引發的海嘯、衍伸災害，造成至少30萬人罹難或失蹤，超過51萬人受傷，斯里蘭卡也是重災區之一，當時1名被稱為「81號寶寶」的2個月男嬰阿比拉許（Jayarasa Abilash）奇蹟獲救，20年過去，如今他已經成人，準備進入大學攻讀資訊科學。綜合《美聯社》等外媒報導，當年海嘯發生時，才2個月大的阿比拉許，在斯里蘭卡東部被海嘯沖走，沖到離家很遠的地方，但幸運的被救難人員尋獲，隨即送往醫院救治，因為不清楚男嬰的身分，就以住院登記編號81號稱呼他。由於海嘯造成太多人失蹤、家破人亡，所以當初除了原生家庭，還有另外9個家向醫院宣稱，「81號寶寶」是他們的孩子，而醫院也一度拒絕把阿比拉許還給他的生父傑雅拉薩（Murugupillai Jayarasa），傑雅拉薩夫婦迫於無奈，只得報警，由法院來審理這宗奪嬰案。在法官的指示下，醫院進行了DNA測試，當時這在斯里蘭卡仍屬於早期技術，結果證明「81號寶寶」就是傑雅拉薩家的孩子，一家幾經波折，終得團聚，離奇經歷也登上各大外媒版面。20年後的現在，阿比拉許已經從高中畢業，正在準備大學考試，目標是攻讀資訊科技學位。不過，因為從小就聽周遭人一遍遍講述發生在自己身上的故事，同學們甚至給他取了「81號寶寶」、「海嘯寶寶」等綽號，令他深感尷尬，每逢海嘯週年紀念日，他就會變得沮喪，有時甚至不肯吃飯。報導提到，雖然因為在海嘯中奇蹟生還而廣為人知，但阿比拉許一家也面臨不少困擾，比如被排除在許多海嘯救援和重建計劃之外，因為政府認為他們有從外媒曝光度獲益；亦曾招來鄰居的嫉妒和排斥，導致他們不得不搬家。對此，傑雅拉薩安慰兒子，說他是獨一無二、世上唯一擁有這樣稱號的，並提醒家人，要對自己能從大災難活下來心存感激，希望阿比拉許以後成為一個樂於助人者。