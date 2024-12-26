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民眾黨主席柯文哲因京華城案與政治獻金案，今（26）日被北檢依《貪污治罪條例》違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴，求處28年6個月刑期，對此律師林智群表示簡單整理北檢聲明，列出六點提及並提到，木可、眾望、民眾黨三位一體，錢都互相跑來跑去，但都在柯文哲手掌心，「民眾黨是最大苦主」。對於柯文哲遭求處28.5年，林智群表示簡單整理北檢聲明並列出六點。首先，京華城容積案柯文哲是主謀，有收錢1710萬元，適用《貪污治罪條例》第4條（最重法條），副市長適用第6條（比較輕的法條），只有圖利財團，沒有收錢。其次，捐給民眾黨的政治獻金600萬元，柯文哲收下後，沒轉交給民眾黨入帳，被柯文哲a掉了涉犯侵占罪，民眾黨是被害人。第三，柯文哲用開立木可公司等方式，侵占民眾黨政治獻金6234萬元，被害人是民眾黨（民眾黨被阿北掏空了，還幫柯文哲講話？）第四，販賣選舉小物、開演唱會，所得盈餘都是政治獻金，試圖用「商業行為」包裝，是沒用的。（揭開公司面紗？）第五，柯文哲挪用眾望基金會款項827萬元支付競辦員工薪資，涉及背信罪第六，木可、眾望、民眾黨，三位一體，錢都互相跑來跑去，但都在柯文哲手掌心。最後總結「民眾黨是最大苦主」。