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美國股市昨（25）日適逢耶誕節休市一日，台北股市今日以23276點開出，早盤一度上漲百點，最高漲至23320點。盤面焦點族群包括光電、生技、機器人、BBU等，其中更有3檔亮燈漲停。台股今日小幅開高，早盤走高上漲百點，最高漲至23320點；權值王台積電於平盤附近遊走，早盤一度小漲5元至1090元。其他權值股如鴻海小漲0.54%至187.5元位置，聯發科漲10元至1420元，廣達則在開高後不久翻黑下跌，最低跌至290.5元位置。今日光電族群表現強勢，揚明光早盤直衝漲停板，玉晶光、佳凌漲幅超過9%；今國光、太極、中揚光、國碩、天瀚、聯合再生、光鋐、元晶、澤米上漲5至8％以上；鼎元、正達、TPK-KY、佳能、大立光、艾笛森、宏齊、GIS-KY、安集也漲約3至4%。生技族群也亮眼，亞諾法強飆漲停板，國光生、寶齡富錦、中化控股勁揚5至8%；美時、望隼、光麗-KY、北極星藥業-KY、ABC-KY、台新藥漲幅也有3至4%以上。盤面焦點還包括機器人、BBU雙題材，亞泰同步亮燈漲停，AES-K大漲逾8％，新鉅科漲停後打開，盤中上漲逾5%。