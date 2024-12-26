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北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今（26）日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。對此，媒體人黃揚明列出4點檢方新聞稿中有關指控柯文哲違背職務收賄的內容，柯文哲違背職務收受賄賂之犯罪所得1710萬元，包括沈慶京交付賄款1500萬與威京7位人頭捐贈政治獻金210萬之賄款。黃揚明在臉書發文，有關指控柯文哲違背職務收賄，檢方新聞稿指出，第一、柯文哲違背職務收受賄賂之犯罪所得1710萬元（計算式：210萬＋1500萬＝1710萬），聲請法院宣告沒收或追徵其價額。第二、1500萬部分，柯文哲出席京華廣場動土典禮後，於111年10月19日至同年11月1日間之某時地，親自收受沈慶京交付之現金1,500萬元賄款，嗣以EXCEL檔案「工作簿」記載：「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，儲存在其所有之行動硬碟中，記錄沈慶京交付上開賄款之事實。黃揚明續指，第三、210萬部分，沈慶京見柯文哲已踐履上述違背職務行為（將京華城容積案送都委會研議），承前違背職務交付賄賂之犯意，交代張志澄、朱亞虎尋找威京集團7名人頭，從威京集團總部領取款項後，由該7名人頭各自匯款30萬元佯為捐贈民眾黨之政治獻金，實為交付210萬元賄賂與柯文哲。李文宗基於與柯文哲違背職務收受賄賂之犯意聯絡，經朱亞虎通知賄款210萬元已交付且附上捐款人頭名單，據此向柯文哲報告後，即傳送訊息給朱亞虎表達柯文哲感謝之意。第四、柯文哲另涉財產來源不明罪，另案偵辦。