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近年來在資本市場上，協助過許多公司上櫃上市的鼎力生醫，目前穩健朝資本市場規劃，回首來時路，董事長鄭驊展坦言，自己創業時仍舊倍感艱辛。經歷三年半的精煉打磨，如今鼎力生醫已逐漸站穩腳步，至於未來的發展，他表示將朝穩健的資本規劃、引進策略投資夥伴，以及開放員工認股等方向前進。「我希望一路跟隨公司打拼的同仁，都像是家人，都可以在適合自己的舞台發光、發熱，同時也可以得到更好的報償！因為他們值得。」在現今經濟前景未明的年代，鄭驊展期望能藉由自己與夥伴們的努力，為世界帶來更多正能量，並且讓更多人看見更美的風景！「母親就是我的信仰！」 溫柔堅強且默默守護支持家人，讓出身資本市場、創投市場的鄭驊展帶有浪漫感性的特質與獨特眼光，相對於同業的距離感截然不同。創業的信念來自於母親，他將對家人的愛及思念揉進產品理念中，透過翠芙思TRIFORCE保養品牌傳遞珍惜守護重要之人的堅持，如同對待家人般溫暖體貼，細心關懷為目標。鼎力生醫董事長鄭驊展深耕金融領域二十多年，「但因為經歷過生離死別，開始思考人生，最終因想讓身邊的人都得到最好的呵護，所以創立了翠芙思TRIFORCE！」鄭驊展說，風險投資產業有如殺戮戰場，每天關注著數字的變化，成熟的眼光雖然能擁有財富，卻總覺得靈魂沒有依歸。然而，母親的離世及父親生病，經歷過二次人生重大關卡，讓自己逐漸認清追求的新目標，決心承繼母親溫暖體貼、喜愛自然、守護家人的性格，開啟創業之路。品牌的原型來自於鄭驊展的母親，他希望能透過產品，傳達一直以來母親給自己的人生信念。在品牌創立過程中，鄭驊展發揮處女座要求完美的個性，從產品成分含量品質、功效感受數據與外包裝及品管等，每一項皆強調須符合國際法規，用最嚴苛的標準來對待產品，投入的內料成本甚至高達其他台灣品牌的十倍，但為了守護重要之人一切都值得。嗅覺印象是大腦保存最久的記憶，相較視覺和聽覺來得更長久深刻。 翠芙思TRIFORCE從不跟隨大眾香氛或品牌香水，而是以安心、舒服、溫暖的味道，療癒觸動消費者當下美好感受與珍貴的回憶！每一個人追尋的氣味未必相同，對鄭驊展而言，自己最思念的味道，還是來自於母親在世時喜歡香水的印象，但當時家境並不寬裕，並無餘裕可以購買。心疼母親的鄭驊展，即使還在研究所就讀，但每次從台北返家前都會將自己打工賺來的錢，用來購買小瓶的香水送給她，只為看到開心的笑容。因為非常珍惜兒子送的禮物，鄭媽媽每次拿到香水後一定先拿去供佛，要出門聚會時再拿出來使用。惟母親於後因病離世，對母親的思念總伴隨著她愛用的香水氣味。鄭驊展在專訪中分享了自己與許多毛小孩的故事，對他來說毛小孩也是家人，同樣值得最好的對待與守護。鼎力生醫有一位同仁因他的貓罹患了傳染性腹膜炎，非常難過，為了幫毛小孩治病，前前後後總共花費幾十萬，好不容易才終於治癒。不禁反思，「如果可以給毛小孩更好的照顧與保健，是不是就能守護他們的健康，陪伴我們更久一點呢？」於是，鄭驊展起心動念，研發專屬毛小孩的保健食品－預立寵Welivpet。以「預防」、「照護」、「信任」為品牌核心的預立寵Welivpet，強調早期預防，以徹底解決根本健康問題為堅持理念，讓毛小孩得到好的健康照護。從研發到生產，預立寵Welivpet皆秉持著公司一貫嚴謹要求，如保健配方皆採用高規食品級原料、成分與廠商皆可溯源，用心程度與嚴格要求有別於市面上的一般產品。預立寵Welivpet產品推出前均與專業動物醫院及重視毛小孩健康的優質犬貓舍合作，以毛小孩實際感受與體驗為標準，來提供更乾淨、更安全、更專業的保健選擇，也建立了毛小孩主人對預立寵Welivpet的信任及肯定。