我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因京華城案與政治獻金案，今（26）日被北檢依《貪污治罪條例》違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴，求處28年6個月刑期。名嘴黃智賢認為，北檢對柯家與民眾黨顯然還是手下留情，放過了一些應該起訴的人，例如陳佩琪跟黃珊珊，可能不想看牽涉太廣，並提及過去國科會與MG149案，就認為柯心術不正、貪婪成性，可以毫無顧慮說謊，永無歉意拿髒錢，強調「我是天字第一號柯黑」。對於柯文哲遭北檢求處28.5年刑期，黃智賢表示，北檢終於起訴柯文哲了，但對柯家跟民眾黨，顯然還是手下留情的，只起訴了不得不起訴的人，放過了其實也應該起訴的一些人，例如陳佩琪跟黃珊珊。黃智賢說，可能是不想牽連太廣，對於USB跟硬碟裡，柯文哲拿的涉嫌違法的巨額金錢，目前看起來，也是暫時輕輕放下了。但柯文哲即使罪證確鑿，也不會束手認罪，民眾黨跟一直幫柯文哲洗地的人，應該又要出動哭天喊地了。黃智賢強調，自己是天字第一號柯黑，從柯文哲2013年還沒開始選舉，就對柯文哲的人品充滿疑慮，從其國科會的研究案，用假發票還振振有辭，此外後來爆發的MG149，居然把廠商的錢放入大水庫，大家一起爽用。黃智賢說，當時柯文哲身為台大醫生，還長期接受葉克膜廠商，到大陸高價演講的邀約，例如一場20萬元。此外自己在2015年揭穿，柯文哲講祖父之死，居然也有好幾個版本 。黃智賢說，也因如此，所以認為柯文哲心術不正、貪婪成性，而且可以毫無顧慮說謊，永無歉意拿髒錢，絕不悲憫人民，一切只為自己利益。至於黃國昌，黃智賢表示，當然已經到沒有恥度的程度了，叫囂著要北檢回答柯文哲的犯案細節，這種程度直逼幼兒園或街頭無賴。黃智賢批評，黃國昌是文盲還是法盲？要不要直接問換帖哥們，也就是柯文哲的律師鄭深元不是更快？因為被告會第一時間拿到完整起訴書，至於所有卷證包括證據等，律師可以申請閱卷，北檢都準備好了，只是黃國昌不是當事人律師，所以沒資格看到。黃智賢認為，黃國昌這種低水準的潑皮打滾手段，只是為了想拉住最後的鋼鐵鑽石小草，好為自己的政治地盤取暖，最後稱政客貪腐敗壞治，剝削人民利益，乃國之大盜，為自私利益，護航貪官的政客，比貪官更可怕，「狼狽為奸，就是這個意思」。