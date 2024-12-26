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總統賴清德提名台大國發所教授劉靜怡擔任大法官，民進黨立委不願背書，決定「黨團自主」，一致投票「不同意」，劉靜怡只獲來自民眾黨的8票同意票。前立委陳學聖說，經過大法官提名團滅、劉靜怡被當塑膠、被自己人拋棄後，賴清德上任才半年，就已出現執政重大破口危機。陳學聖說，以後賴清德恐叫不動立法院，令也可能無法進立法院，立院民進黨團已成一大山頭；民進黨三連任執政，已明顯出現人材荒，阿貓阿狗、廖化先鋒都出來了，要找夠優人材入閣已很難，現看到劉靜怡大法官提名人被民進黨自己甩鍋，連求賴清德一個公開說明都不可得，以後還有誰敢冒被屈辱又丟包的風險，進入執政黨隊。當然除了求官心切，視禮義廉恥為無物的人例外了！陳學聖也說，經過這次風暴，證明賴清德壓不住立法院，而2026百里侯之爭，人選多來自立院，過往有紛爭，多是總統協商後說了算，包括沒收初選在內，但現看來，已無法賴說了算，初選的腥風血雨、刀刀見骨已無法避免。賴清德管不住立院，又無法和在野黨溝通對話，這不僅是嚴重執政破口，更是提前跛腳。