民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城案與政治獻金案，台北地檢署偵辦後今（26）開記者會宣布偵結，以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪提起公訴，總計求處28年6月徒刑。消息一出，包含《路透社》、《彭博社》在內，多家外媒陸續跟進報導。
《路透社》介紹道，曾於2014年至2022年擔任台北市長、並於1月份總統大選獲得第三名得票率的柯文哲，在調查人員突襲搜查他的住所和黨部，並對他進行訊問後，於今年8月被拘，如今，台灣檢方指控身為「小型反對黨」領袖的柯文哲，涉嫌收受賄賂、濫用政治捐款。
報導提到，檢察官要求對柯文哲，判處總計超過28年的監禁，並聲稱他幫助一家企業集團「非法獲利」數十億新台幣，台北地檢署週四還在聲明中指出，柯文哲涉嫌挪用數千萬政治獻金。
報導還點出，台灣社會普遍預測柯文哲，將在2028年的下一屆大選中，再次角逐總統大位，而今年大選過後，他的民眾黨雖然在立法院113個席位中，只佔了8席，但由於執政的民進黨和最大反對黨國民黨，均沒有佔多數，因此民眾黨席位的作用也被凸顯。
《彭博社》則報導稱，柯文哲創立的民眾黨，與其盟友、「親北京」的國民黨，在立法院中共同佔有多數席次，並推動數項法律改革，民進黨的支持者指控，這些改革旨在阻礙賴清德總統治理台灣的能力。
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報導提到，檢察官要求對柯文哲，判處總計超過28年的監禁，並聲稱他幫助一家企業集團「非法獲利」數十億新台幣，台北地檢署週四還在聲明中指出，柯文哲涉嫌挪用數千萬政治獻金。
報導還點出，台灣社會普遍預測柯文哲，將在2028年的下一屆大選中，再次角逐總統大位，而今年大選過後，他的民眾黨雖然在立法院113個席位中，只佔了8席，但由於執政的民進黨和最大反對黨國民黨，均沒有佔多數，因此民眾黨席位的作用也被凸顯。
《彭博社》則報導稱，柯文哲創立的民眾黨，與其盟友、「親北京」的國民黨，在立法院中共同佔有多數席次，並推動數項法律改革，民進黨的支持者指控，這些改革旨在阻礙賴清德總統治理台灣的能力。
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