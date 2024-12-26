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民眾黨主席柯文哲因京華城案與政治獻金案，今（26）日被北檢依《貪污治罪條例》違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴，求處28年6個月刑期，對此公民老師黃益中評，「天理昭彰，報應不爽。蛇鼠一窩，狼狽為奸」，更喊話民眾黨若還有一點羞恥心，拜託換個黨名，把1927年創立的台灣民眾黨還給蔣渭水以及他的後代，最後更稱柯文哲是「竹中之恥」。對於柯文哲遭北檢求處28.5年刑期，黃益中評「天理昭彰，報應不爽。蛇鼠一窩，狼狽為奸」，並提及北檢認定柯文哲諉言矯飾、犯後態度不佳。首先是違背職務之行為收受賄賂罪嫌，量處有期徒刑15年，併科罰金5000萬元，褫奪公權10年；其次是，公益侵占他人所捐贈與民眾黨之政治獻金罪嫌，量處有期徒刑5年；第三，木可公司公益侵占政治獻金罪嫌，量處有期徒刑6年；最後對眾望基金會背信罪嫌，量處有期徒刑2年6月。黃益中說也喊話民眾黨，現在如果還有一點羞恥心，拜託換個黨名，把1927年創立的台灣民眾黨還給蔣渭水以及他的後代。文末最後標籤柯文哲是「竹中之恥」。