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台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今（26）日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，並向法院求處共28年6月徒刑，民進黨團總召柯建銘評估，這很明顯是無期徒刑。對此，民眾黨團總召黃國昌氣炸，狂轟「無恥」，柯建銘當年前台南縣議長吳健保假釋關說案，金流是直接匯到助理帳戶，後來怎麼沒事？是因為檢察官找不到對價關係。但北檢辦柯文哲的案子，根本不處理對價關係。黃國昌今天上網路節目「中午來開匯」，對於柯建銘評估，柯文哲遭求刑28年，這很明顯是無期徒刑。黃國昌直言，「我只夠說柯建銘真無恥」，柯建銘當年吳健保假釋關說案，金流是直接匯到助理帳戶，後來怎麼沒事？是因為檢察官找不到對價關係。但北檢辦柯文哲的案子，根本不處理對價關係，柯文哲收錢的證據在哪？要怎麼一個人收1500萬現金？黃國昌再指，京華城案求刑15年，結果連像樣的證據都拿不出來，起訴書說公益侵占政治獻金求刑5年，「是柯文哲侵佔柯文哲？柯文哲去募來的錢，錢全部拿去做政黨競選公共事務使用，然後公益侵占柯文哲自己去募款的錢？北檢你有沒有常識？這是哪門子公益侵占？」黃國昌說，所有的錢，柯文哲為了選舉政黨發展，募來的錢都放在公務用途，柯文哲沒有放一塊錢到他的口袋，所謂侵佔二字從哪裡來？